Amanda Seyfried : «Plus je vieillis, meilleurs sont mes rôles»

L’actrice Amanda Seyfried est étonnée de voir sa carrière s’améliorer, malgré les années qui passent…

On le sait: la jeunesse et la beauté sont des atouts majeurs pour une actrice qui veut réussir, mais les mentalités à Hollywood semblent évoluer. C’est en tout cas ce qu’a remarqué Amanda Seyfried . À sa grande surprise, la comédienne de 35 ans constate que le temps qui passe ne freine pas sa carrière, bien au contraire.

«Plus je vieillis, meilleurs sont mes rôles, ce qui n’était pas le cas auparavant», a-t-elle confié au podcast «Variety’s Awards Circuit». Maman de deux petits enfants, Nina, 4 ans, et Thomas, âgé de 7 mois, celle qui jouait la fille du personnage de Meryl Streep dans «Mamma Mia!» en 2008 voit qu’elle n’est plus perçue comme avant par les producteurs et les réalisateurs: «Une fois que vous avez un bébé, vous n’êtes plus une ingénue. Maintenant, j’incarne des mères, ce qui est bien plus intéressant pour moi.»