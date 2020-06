Genève

Plus jeune, diplômé de l’uni et novice : le profil type du conseiller municipal

Une majorité d’élus du Conseil municipal de la Ville n’y siégeait pas lors de la précédente législature.

Jeune, souvent sans enfants, très diplômé et impliqué dans le monde associatif : la «Tribune de Genève» a brossé le portrait type d’un conseiller municipal en Ville de Genève. Pour la première fois, il y a autant d’hommes que de femmes, une parité jusque-là inédite dans le parlement d’une grande ville en Suisse. Plus de la moitié n’avait pas siégé avant au Conseil municipal (CM) (45 sur 80). L’âge moyen dans l’hémicycle est de 47,6 ans, soit six années de moins que lors de la législature précédente. Ce sont au PS, au PLR et chez les Verts où l’on trouve les plus jeunes. Deux tiers des élus n’ont pas d’enfants ou ceux-ci sont majeurs, signe qu’il est toujours compliqué d’être élu avec des enfants en bas âge, relève le politologue Pascal Sciarini.