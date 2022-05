Théodore Pellerin n'était pas à l'aise socialement

Il a 24 ans, une vraie gueule d’ange et une carrière au cinéma qui commence à décoller. Dans «La dérive des continents (au sud)», le Québécois Théodore Pellerin joue Albert, un jeune activiste qui s’investit pour les migrants en Sicile. Sur place, il recroise sa mère (Isabelle Carré), qui bosse pour l’Union Européenne, et qu’il n’a pas vue depuis des années…

Comment s'est fait la rencontre avec Lionel Baier?

C'est lui qui m'a contacté, il m'avait vu dans un film qui s'appelle «Genèse». Il cherchait son acteur principal, on a fait un essai pendant deux heures. En fait, c'était la première fois que je faisais un essai en France et que je passais du temps à Paris. J'ai trouvé Lionel brillant, j'ai été impressionné par son calme et sa précision.



Votre personnage est un militant engagé. Et vous?

Oui, Albert est vraiment investi dans la bataille. Moi je suis plutôt un observateur, en retrait. Je ne m'investis pas assez, ça c'est sûr, et ça m'a brassé de travailler ce personnage.

Le thème de l'orientation sexuelle, qui revient plusieurs fois dans le film, est-il selon vous bien traité aujourd'hui au cinéma?

Le paysage devient de plus en plus large, et c'est important que ça fasse partie du décor dans la culture populaire et non pas seulement dans l'intelligentsia. Pour ma génération et les plus jeunes, l'orientation sexuelle est bien mieux comprise qu’avant. Mais plus on en parle, moins il y a des enfants de 12 ans qui auront envie de se suicider quand ils réaliseront leur orientation sexuelle.

Théodore Pellerin a adoré Lausanne, où une partie du film a été tournée. 20min/Marvin Ancian

Comment le cinéma est-il venu dans ta vie?

C'est drôle, en fait, les acteurs sont venus dans ma vie avant le cinéma. J'ai été happé par les acteurs, je les admirais. Quand j’avais 12 ans, je pensais qu'ils faisaient tout et je ne comprenais pas à quoi servait un réalisateur. J'ai toujours été fasciné par cette capacité qu'ils avaient de simplement vivre à l'écran.

Et ensuite?

J'ai fait une école secondaire où on faisait beaucoup de théâtre, et je me suis tout de suite senti à ma place. Avant ça, j'étais toujours l'élément qu'on mettait de côté, je devais être trop étrange en primaire, ça ne marchait pas trop socialement. J'avais un espèce de malaise social, je n'arrivais pas à rentrer en contact avec les gens. En arrivant au secondaire, en faisant du théâtre, je me suis mis à respirer un peu plus, à trouver ma place. Jouer est devenu une obsession pour moi. J'ai appris à travers mes expériences, en travaillant, sans faire d'école.

