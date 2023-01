Genève : Plus lourdement condamné en appel, il évite l’expulsion

Une tentative de meurtre plutôt que des lésions corporelles graves. C’est ce qu’a retenu la Chambre d’appel et de révision (CPAR) à l’encontre d’un Colombien de 28 ans, qui avait agressé un trentenaire sur la plaine de Plainpalais, le 11 janvier 2020. Comme l’indique la «Tribune de Genève», il a été condamné à une peine de cinq ans de prison. Par contre, contrairement au jugement de première instance, où le prévenu avait écopé de quatre ans et demi d’incarcération, la CPAR a renoncé à prononcer une expulsion du territoire. Le jeune homme a en effet accepté une prise en charge thérapeutique, entamé des démarches pour une formation en prison et a toute sa famille en Suisse.