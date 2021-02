Fléau au Royaume-Uni : «Plus lucratif d’être voleur de chiens que d’être dealer»

Alors que le coronavirus chamboule le quotidien sur plein d’aspects, le vol de chiens est devenue une véritable «pandémie» au Royaume-Uni.

Le 30 décembre, Sarah a découvert «effrayée» que six de ses chiens avaient été volés. Elle est l’une des nombreuses victimes d’un délit qui a explosé au Royaume-Uni pendant la pandémie de coronavirus, à cause de la demande suscitée par les confinements.

Ce soir-là, le mari de Sarah a découvert que le local où ils gardaient leurs chiens avait été forcé. Sept animaux avaient disparu. «Un chien a été abandonné à deux kilomètres de là, mais ils ont pris les six autres», raconte à l’AFP Sarah, encore bouleversée. Un mois plus tard, l’un des animaux, une femelle springer anglais, a été découvert par un passant.

Sale blessure

Le vol de chiens est devenu un fléau au Royaume-Uni. Sur le site internet DogLost, Wayne May aide des propriétaires éplorés à retrouver leurs animaux perdus ou volés. Il a constaté une hausse d’environ 250% des vols de chiens depuis le début de la pandémie. «Je fais ça depuis 30 ans et 2020 a été la pire année», explique-t-il à l’AFP. «C’est une pandémie en soi, en plein essor».

Déjà férus de toutous, les Britanniques sont de plus nombreux à rechercher un compagnon à quatre pattes. Ils cherchent à surmonter la solitude et l’angoisse liés aux durs et longs confinements qui se sont succédé dans le pays, plus durement touché en Europe avec plus de 110’000 morts. Les prix sont montés en flèche, attirant les convoitises.