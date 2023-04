Football: Plus motivée que jamais, la Nati défie la Chine

Surfer sur la vague d’euphorie . Deux jours après que l’Euro 2025 a été attribué à la Suisse , les footballeuses helvétiques rencontrent la Chine en match amical, ce jeudi à Lucerne (18h30). «Cette annonce nous a apporté encore plus de motivation, a reconnu la sélectionneuse Inka Grings. La joie était immense, mais les joueuses sont professionnelles et savent qu’il faut maintenant se focaliser sur ce match de préparation pour la Coupe du monde (20 juillet – 20 août).»

Dans un peu plus de trois mois, les Suissesses, qui effectuent leur dernier rassemblement avant l’été, traverseront le globe pour disputer le 2e Mondial de leur histoire, après celui de 2015. En Australie/Nouvelle-Zélande, elles se mesureront aux Philippines (21.07), à la Norvège (25.07) et aux Néo-Zélandaises (30.07). Défier les Chinoises n’a donc rien d’anecdotique, tout comme affronter les Islandaises, mardi au Letzigrund de Zurich (19h).

«Cela va nous obliger à jouer sous pression»

Même si la Chine, 13e du classement FIFA, est supérieure aux Philippines, toutes deux possèdent un profil similaire, des équipes disciplinées et difficiles à manœuvrer. «Ce duel sera très intéressant, cela va nous obliger à jouer sous pression. Et cela me permettra de voir comment l’équipe se comporte face à un adversaire qui met beaucoup d’intensité dans son jeu», confie l’entraîneuse nationale.