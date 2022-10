Suisse : Plus moyen de payer par carte ou Twint dans les magasins Coop

Dans toutes les filiales Coop de Suisse, les paiements par carte ne sont actuellement pas possibles. Interrogée, la porte-parole de Coop Rebecca Veiga confirme le problème à l’échelle nationale. Twint ne fonctionne pas non plus. Selon Coop, la panne est d’origine technique. On ne sait pas quand elle sera résolue. Selon la porte-parole, Coop travaille d’arrache-pied à trouver une solution. Elle demande aux clients de faire preuve de compréhension. Les paiements en espèces restent possibles. Le problème ne semble toucher que Coop. Cet été déjà, des problèmes de cartes sont apparus chez le grand distributeur.