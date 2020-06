Crans-Montana (VS)

«Plus nécessaire», le milliardaire Vitek quitte CMA

C’en est fini de la collaboration entre le Tchèque Radovan Vitek et la société des remontées mécaniques de Crans-Montana (CMA).

Radovan Vitek, promoteur immobilier tchèque et actionnaire majoritaire des remontées mécaniques de Crans-Montana Aminona, lors d'une séance d'informations avec les habitants du village sur le futur de CMA en décembre 2018 a Crans Montana.

Le milliardaire tchèque Radovan Vitek quitte les conseils d’administration de CMA et CMA Immobilier à Crans-Montana (VS), a indiqué le groupe vendredi au terme des assemblées générales. Ces dernières se sont tenues à huis clos pour cause de pandémie de coronavirus.