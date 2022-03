Genève : Plus on est riche et mâle, plus on pilote puissant et polluant

L’analyse du parc automobile du bout du lac montre que les caractéristiques écologiques des voitures sont corrélées au revenu et au sexe du conducteur.

Le parc automobile genevois regorge de véhicules puissants. TDG – G. Cabrera

Plus les habitants d’une commune possèdent des revenus élevés, plus leurs véhicules sont puissants et polluants. Ainsi, la voiture «moyenne» produit 206 chevaux à Cologny, localité symbole de la richesse genevoise, contre seulement 140 chevaux à Vernier, Meyrin ou Onex, communes suburbaines populaires. Les écarts en termes de pollution sont moindres (du fait de l’électrification), mais tangibles. Ainsi que le constate la «Tribune de Genève», qui a analysé le parc automobile du bout du lac, les véhicules immatriculés à Cologny émettent en moyenne 170 grammes de CO₂ par kilomètre, contre moins de 150 à Confignon, Laconnex ou Soral.

Un second enseignement émerge des observations du quotidien genevois. Le sexe du conducteur constitue, en plus de sa richesse, un élément explicatif du choix du véhicule. Sur l’ensemble du canton, les voitures enregistrées au nom d’un homme sont 20% plus puissantes que celles appartenant à des femmes (165 chevaux contre 136). Professeur au Centre national de la recherche scientifique, Yoann Demoli en conclut que la voiture reste un bien de consommation ostentatoire qui sert à se distinguer et à affirmer sa virilité.