Festival : Plus petit, le Montreux Jazz reste costaud

Zucchero, Woodkid, Ibrahim Maalouf: de grosses pointures sont attendues au festival montreusien du 2 au 17 juillet 2021. Le coronavirus pourrait jouer les trouble-fête.

Le festival a dévoilé l’affiche de ses deux scènes payantes, celle construite sur le lac (500 places assises) et celle située dans la salle des fêtes du Palace (200 places assises). Avec entre autres Woodkid, Ibrahim Maalouf, Zucchero, Rag’n’Bone Man, Arlo Parks, Yseult, Alfa Mist, Delgres, Priya Ragu ou encore Crystal Murray, elle a des arguments pour séduire les fans, jeunes et moins jeunes, de soul, jazz, rock, pop, electro, r’n’b et hip-hop. «Il y a de la fierté pour toute l’équipe. Elle a bossé sans filet et a réussi à monter une affiche représentative de ce que nous proposons normalement. L’équilibre entre les grands artistes qui viendront avec un set-up complètement insolite et les pépites à découvrir est vraiment intéressant», se réjouit Mathieu Jaton, directeur du Montreux Jazz.