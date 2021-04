«Avec l’arrivée du Covid-19, les amateurs de sport se sont retrouvés sans possibilité de pratiquer une activité physique. On a voulu leur offrir une alternative.» C’est ainsi que l’application SportLink est née. Lancée il y a un mois par Gregory Auberson, Miha Link, Pierre Alvarez, Florian Genaudet, quatre amis genevois, cette plateforme gratuite a déjà réuni 1000 personnes. «L’idée est de mettre en relation les gens, de leur permettre de chatter et d’organiser des rencontres sportives de manière autonome», explique Gregory Auberson.

«Chacun partage ce qu’il sait»

Chaque utilisateur peut créer des sessions de sport et s’inscrire à celles des autres. «J’avais envie de partager mon expérience, alors j’ai proposé une séance de cross training», témoigne Alizée dont les rendez-vous réguliers rencontrent un franc succès. Quentin, lui, a participé pour la première fois à une session de danse urbaine, mardi au parc des Bastions. «On est un petit groupe, on vient de différents univers et chacun partage ce qu’il sait. C’est vraiment top. Ça fait du bien, surtout en ce moment», se réjouit le jeune amateur de danse classique. Pour Edwin, à l’origine de cette rencontre en musique, «plus que du sport, c’est aussi l’occasion de se retrouver, d’échanger et faire de nouvelles connaissances».