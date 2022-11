Jin de BTS entrera à l'armée le 13 décembre 2022

Jin de BTS : Plus que quelques jours avant d’entrer à l’armée

Dans quelques jours, Jin commencera son service militaire. Il sera le premier membre du groupe de K-pop BTS à servir sous les drapeaux. Selon l’agence Yonhap, qui cite des sources militaires, l’artiste de 29 ans sera incorporé le 13 décembre 2022 et effectuera ses classes obligatoires de cinq semaines à Yeoncheon, dans les environs de Séoul, avant d’être affecté dans «une unité en première ligne».

Le chanteur, qui a dit au revoir à son public sur scène avec Coldplay à Buenos Aires, avait déjà laissé entendre, sur les réseaux sociaux, qu’il serait affecté en «première ligne», c’est-à-dire probablement près de la frontière avec la Corée du Nord. La nouvelle avait consterné les fans de BTS. «Mon cœur s’est littéralement brisé quand j’ai lu qu’il allait être envoyé sur la ligne de front», «Pourquoi la ligne de front? Pourquoi?» «Je ne peux m’empêcher de penser qu’ils l’envoient à l’endroit le plus dur et le plus effrayant pour le punir», avaient réagi certains.