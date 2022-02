Nucléaire iranien : Plus que quelques «jours» pour trouver un accord à Vienne et éviter une «crise»

Alors que les pourparlers internationaux avec l’Iran se poursuivent dans la capitale autrichienne, le chef de la diplomatie française a insisté sur l’urgence de la situation.

L’Iran n’a plus que quelques «jours» pour se rallier à un accord sur son programme nucléaire ou déclencher une «grave crise» de prolifération, a averti mercredi le chef de la diplomatie française.

À «portée de main»

«Plus on avance, plus l’Iran accélère ses procédures nucléaires, moins il y a d’intérêt pour les parties à rejoindre le JCPOA (accord de 2015), donc on est rendu au point de bascule, là maintenant», a déclaré Jean-Yves Le Drian devant le Sénat.