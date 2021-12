Nucléaire iranien : Plus que «quelques semaines» pour sauver l’accord, préviennent les USA

Alors que les pourparlers internationaux sont à nouveau suspendus à Vienne, le négociateur américain a fait part de ses inquiétudes mardi concernant le programme atomique de Téhéran.

Il ne reste plus que «quelques semaines» pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien si Téhéran continue à développer ses activités atomiques au rythme actuel, a prévenu mardi le négociateur américain Rob Malley, mettant en garde contre une «crise» en cas d’échec de la diplomatie.

Fenêtre «très, très, très étroite»

Les négociations indirectes entre les Etats-Unis et l’Iran, qui ont repris fin novembre après cinq mois d’arrêt, sont à nouveau suspendues. Interrogé sur la chaîne américaine CNN, Rob Malley a dit espérer qu’elles redémarrent «relativement rapidement».

«A un moment donné, dans un avenir pas si lointain, nous devrons conclure que le JCPOA est caduc, et nous devrons négocier un accord totalement différent, en traversant une période de crise et d’escalade», a prévenu de son côté Rob Malley.

«Des alternatives» envisagées

Prié par CNN de préciser quand ce moment interviendrait, il a ajouté: «S’ils cessent leurs avancées nucléaires, nous avons un peu plus de temps. S’ils continuent au rythme actuel, nous n’avons plus que quelques semaines, pas vraiment davantage, avant de parvenir à la conclusion qu’on ne peut plus raviver l’accord».