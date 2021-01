Le technicien du Haut-Plateau retrouvera-t-il le podium après plus de trois ans d’attente? La réponse dès 12h30.

L’homme en forme du moment dan s l’équipe de Suisse s ’appelle Luca Aerni. Le Valaisan de 27 ans, parti avec le dossard 20, a pris la quatrième place de la première manche dimanche à Chamonix . Il ne compte que neuf centièmes de retard sur le podium provisoire et le patron du slalom mondial Marco Schwarz (3e) . Le skieur des Barzettes avait déjà signé un gros coup samedi en Haute-Savoie, remontant de la 29e à la 4e place en deuxième manche.

Rochat est encore là

Dimanche matin, Henrik Kristoffersen a signé le meilleur temps, devant le Français Alexis Pinturault (+0’’23). Premier à s’élancer, Ramon Zenhäusern a connu plus de difficultés. Le Haut-Valaisan (11e, +0’’98) devra réaliser un exploit en deuxième manche (dès 12h30) pour obtenir un second podium en 24 heures sur la « Verte des Houches ». Le Vaudois Marc Rochat (14e avec le dossard 38) n’a concédé que 12 centièmes à son prolifique coéquipier.

Plus loin dans le classement, Daniel Yule (24e, +1’’56) n’a toujours pas trouvé la solution à Chamonix. Sandro Simonet (30e) s’est qualifié in extremis. Il a devancé le Canadien Erik Read (31e et premier éliminé) d’un centième seulement. Le Grison de 25 ans sera ainsi le premier à s’élancer à 12h30.