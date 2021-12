Décollage historique : Plus rien ne peut se mettre en travers d’Ariane 5, sauf la météo

La fusée Ariane 5, qui doit propulser samedi dans l’espace le télescope James Webb, attendait vendredi le démarrage du décompte final, que seule une météo capricieuse pourrait encore interrompre.

Propulser le télescope James Webb dans l’espace, telle est la mission de la plus haute importance qui a été donnée à la fusée Ariane 5, dont le décollage est prévu ce samedi 25 décembre, à 13h20, heure suisse. Reporté plusieurs fois, le lancement est confirmé par la Nasa pour ce jour de Noël 2021, dont le coût dépasse les 10 milliards de dollars.

Au milieu d’une vaste étendue cernée par les barbelés et la jungle guyanaise à Kourou, la fusée blanche était toujours dressée sur sa table de lancement, vendredi. Jusqu’ici, seuls la pluie et le vent surtout, ont joué des tours à l’engin, en forçant un report de date.

30 tonnes d’eau par secondes

Un imposant château d’eau tout proche doit alimenter le «déluge», à 30 tonnes d’eau par seconde, qui sera déclenché sous les moteurs à leur allumage. Pour atténuer une température montant jusqu’à 3’000 degrés, et surtout pour noyer le choc de l’onde acoustique du décollage, qui pourrait endommager les composants électriques embarqués. À environ 180 décibels, c’est le bruit le plus puissant que puisse générer une machine fabriquée par l’homme.

Deux longues conduites argentées relient le haut du mât de la table à la coiffe d’Ariane 5, qui abrite le télescope. Elles lui garantissent une climatisation d’air froid et sec, pour le préserver de l’air ambiant, chaud et humide. Le minimum pour la machine d’observation la plus sophistiquée jamais envoyée dans l’espace.