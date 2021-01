Les scènes d'action de la série sont surtout des scènes de sexe. Comment se prépare t-on à ça?

C’est beaucoup plus simple de tourner une scène de sexe qu’une scène de bal. On a passé des heures et des heures avec Phoebe (ndlr: Dynevor, sa partenaire dans la série) pour apprendre à danser comme à l’époque en ayant l’air de vrais spécialistes. S’il existe un bêtisier des scènes ratées, vous verrez que plus d’une fois on s’est marché sur les pieds... On s’est même fait tomber sur le sol. On s’amusait comme deux gamins dans ces moments-là et les fous rires étaient difficiles à éviter. Dans les scènes de sexe, le positionnement de chaque main ou partie du corps est répétée, étudiée au millimètre près avec le consentement de chacun. Cela fait de l’effet à l’écran, mais c’est très technique.