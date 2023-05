Dans un univers informationnel chaotique et foisonnant, nous avons fait le choix de la clarté. Depuis aujourd’hui, le journal que vous tenez entre les mains présente un costume plus sobre. Une maquette aérée et une hiérarchie assumée mettent davantage en valeur nos choix éditoriaux. Cette évolution graphique, tout en douceur, renforce notre ADN et traduit notre foi en la presse écrite.

Depuis plus de dix-sept ans, nous vous informons sans fioriture, ni parti pris. Chaque jour, notre rédaction s’efforce de vous offrir, de manière neutre et concise, le meilleur de l’actualité, du sport et du divertissement. Avec succès puisque «20 minutes» reste - de loin - le quotidien le plus lu de Suisse romande. Et comme votre avis nous est précieux n’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du la nouvelle ligne visuelle de notre journal papier. Bonne lecture!