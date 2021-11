COMEBACK SPORTIF : Plus stylée et plus musclée que jamais

Fini la voiture de papy! La nouvelle Mercedes SL veut renouer avec ses racines. Avec sa capote souple, son réglage plus dynamique et une configuration 2+2 places, l’icône de huitième génération se démarque clairement de son prédécesseur à deux places, qui était axé sur le luxe et doté d'un toit rigide rétractable. C'est pourquoi la nouvelle SL a été développée pour la première fois par la marque hautes performances de Mercedes-Benz, AMG. La voiture de sport sera commercialisée début 2022, avec deux variantes de V8.

Disponible uniquement avec un V8, dans un premier temps

Long capot, arrière court, coiffée d’un bonnet en toile ajusté en remplacement du casque rigide entre les deux: dès l’extérieur, la nouvelle mouture annonce le caractère sportif. Ce dernier est renforcé par un V8 4.0 litres biturbo proposé dans un premier temps en deux niveaux de puissance: 350 kW (476 ch) pour la version SL 55 et 430 kW (585 ch) pour la version SL 63. La transmission est assurée par une boîte automatique neuf vitesses avec embrayage multidisque humide pour les démarrages rapides à la place du convertisseur de couple. Pour la première fois dans l’histoire du modèle, la traction est intégrale, avec une puissance répartie électroniquement de manière entièrement variable.

Rien que la version «la moins puissante» abat le 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes, contre 3,6 secondes pour le modèle plus puissant. La vitesse de pointe se situe autour de respectivement 295 et 315 km/h. L’offre sera ultérieurement complétée par un moteur hybride de plus de 800 ch et probablement par une version 100% électrique. Le fameux moteur douze cylindres, dont étaient équipés ses prédécesseurs, sera amené à disparaître.

La poupe de la nouvelle SL est dotée d’un becquet rétractable. Mercedes-Benz Le cockpit est inspiré de celui de la Classe C, en un peu plus étroit et plus sport. Mercedes-Benz Dans un premier temps, la SL sera uniquement équipée de V8, qui prennent la place du douze cylindres. Une version hybride et une version 100% électrique devraient suivre ultérieurement. Mercedes-Benz

Avec la nouvelle plateforme en aluminium, AMG utilise pour la première fois un essieu avant multibras dont les cinq bras sont disposés dans la jante. À cela s’ajoutent des barres stabilisatrices hydrauliques, de nouveaux disques de frein plus légers et une direction active de l’essieu arrière, telle qu’on la connaît des berlines de la marque. Celle-ci permet un comportement agile et stable. La carrosserie est également conçue pour répondre à un niveau d’exigence élevé en matière de dynamique. Par rapport à son prédécesseur, la rigidité à la torsion de la structure de la caisse a augmenté de 18%, selon le constructeur. La rigidité transversale est supérieure de 50% à la valeur de l'AMG GT Roadster, tandis que la rigidité longitudinale est supérieure de 40%.

Chauffage de nuque contre les refroidissements