Plus stylées que ces voitures de designers, tu meurs!

Les voitures et la mode ont plus en commun que vous ne pourriez le penser. Les éditions limitées suscitent tout particulièrement la convoitise, que ce soit auprès des fans de bagnoles ou des férus de mode.

Il existe une certaine synergie entre le monde de la mode et celui de l’automobile, en particulier dans le secteur haut de gamme. Les deux ont en effet un point commun: ils accordent une grande importance au design et à l’innovation. Il n’est donc pas surprenant que de nombreuses marques de mode fassent occasionnellement équipe avec des constructeurs automobiles. Voici une compilation des plus belles collaborations de ces dernières années.

Fiat et Gucci (2005)

Fiat

La Fiat 500 a toujours été une icône. Avec Gucci, la petite Italienne a une nouvelle fois été propulsée sur le devant de la scène. On doit le design cette citadine à la directrice artistique de Gucci de l’époque, Frida Giannini. En collaboration avec le Fiat Style Center, elle a créé des accessoires et des détails censés souligner le style et l’élégance de la Cinquecento. Le toit en toile de la décapotable est orné de l’iconique bande rayée de Gucci en vert-rouge-vert. On retrouve également la signature Gucci sur le hayon arrière, ainsi que le logo Gucci au centre des jantes en alliage. Le style Gucci se poursuit dans l’habitacle avec des sièges en cuir bicolores et le monogramme Gucci. Même les ceintures de sécurité sont ornées du logo de la marque. D’autres stylistes de mode ont également travaillé sur la Fiat 500. En 2008, une édition limitée de Diesel est sortie et en 2016, ce sont les constructeurs de yachts de Riva qui ont eu le droit d’apposer leur logo sur la petite citadine.

Dior et Vespa (2020)

Piaggio

Dans la maison Dior, ce n’est pas une voiture qu’on a fignolée, mais une Vespa. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle en jette. La couleur de la carrosserie de la «Vespa 946 Christian Dior» est née de la collaboration avec le département création de la maison Dior et a été créée en exclusivité pour ce petit bijou en édition limitée. La selle est en cuir bleu avec des coutures ton sur ton, les poignées en cuir sont cousues main. Le support de selle est recouvert du tissu original au monogramme Dior. On trouve des logos exclusifs Christian Dior un peu partout sur le scooter. Le nouveau modèle a été créé par Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique des collections de haute couture, de prêt-à-porter et d’accessoires féminins Christian Dior. La série limitée sortira au printemps 2021, de même que les accessoires comme le casque et le top-case.

Hermès et Bugatti (2019)

Bugatti

Soit! Cette Bugatti Chiron est un modèle unique, mais ce travail de collaboration avec Hermès est trop beau pour ne pas la montrer. Cet exemplaire unique a été réalisé pour le magnat de l’immobilier californien et collectionneur de supercars, Manny Khoshbin. Grand amateur et connaisseur des marques Bugatti et Hermès, Khoshbin a fait pression pour que les deux fassent équipe pour sa Bugatti. Le capitonnage sur mesure, les détails et finitions inédits et le toit en verre ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui viennent sublimer ce modèle unique.

Maserati et Ermenegildo Zegna (2014)

Maserati

Pour marquer le 100e anniversaire de la marque de luxe Maserati, le constructeur automobile a travaillé en collaboration avec le créateur de mode italien Ermenegildo Zegna. Luxe et sophistication caractérisent chaque détail de l’intérieur de la Maserati Quattroporte Ermenegildo Zegna. La création soignée de Zegna est présente à tous les niveaux: dans l’association du cuir et de la soie, dans les douces tonalités de grège (gris et beige) de l’habitacle, dans les boiseries en ronce de noyer avec incrustations de chrome bruni, tout comme dans la plaque de laiton de la console, sur laquelle est apposée l’inscription «One of 100».

Lamborghini et Versace (2006)

Lamborghini Lamborghini Lamborghini

En 2006, Versace a créé non pas un, mais deux modèles pour Lamborghini: la Murciélago LP 640 et la Murciélago LP 640 Roadster. Les experts du programme «Ad Personam» de Lamborghini ont collaboré avec Versace pour créer deux supercars, qui ont directement permis au style de la célèbre maison de mode italienne de s’élancer sur les routes. Les sièges, tout comme la section inférieure du tableau de bord, les portes, le plafond et la console centrale sont recouverts d’un cuir siglé de l’emblème grec Versace. À l’époque, Versace a également lancé une série d’accessoires exclusifs pour le lancement de la supercar italienne, dont un ensemble de bagages, des chaussures, des gants de conduite, ainsi qu’une montre.

VW Golf GTI et Adidas (2010)

Volkswagen

Par le passé, les constructeurs automobiles italiens n’étaient pas les seuls à s’associer avec des créateurs de mode. Volkswagen en a fait de même. En 2010, le constructeur a ainsi sorti sa Golf GTI en version Adidas. En tant que «véritable sportive allemande», le résultat de cette collaboration n’a pas manqué de faire son petit effet. L’intérieur de cette Golf spéciale est entièrement signé Adidas, avec des surfaces bicolores et le fameux logo à trois bandes qui ornent le cuir des sièges.

Peugeot et Lacoste (1984)

Peugeot

En 1984, Peugeot s’est également appuyé sur une marque sportive pour créer sa 205 Lacoste. Cette année-là, Peugeot était, pour la première fois, le partenaire automobile officiel du fameux tournoi de tennis de Roland-Garros. La 205 Lacoste venait donc tout naturellement s’inscrire dans la continuité de cet engagement. La petite citadine «sportive» était censée rappeler les célèbres polos Lacoste. D’où la couleur blanche du véhicule et des enjoliveurs. Les bandes vertes ainsi que le logo Lacoste et son fameux crocodile sont venus apporter la touche finale à la 205. Le point d’orgue de cette collaboration se trouvait au centre du volant, où le lion de Peugeot et le crocodile de Lacoste se faisaient face. Le modèle Lacoste a connu un succès phénoménal, au point que Peugeot et Lacoste ont réitéré leur collaboration en 1985 et 1986.

Mercedes-Benz et Armani (2004)

Daimler

En 2004, Giorgio Armani et Mercedes ont décidé de conjuguer leurs talents en travaillant sur une édition limitée de la CLK 500. Le modèle du styliste italien présente une peinture exclusive dans les tons chauds de sable avec capote assortie et quelques éléments de la carrosserie repris des modèles AMG. Le véhicule, qui est doté d’un moteur V8, développe une puissance maximale de 306 ch.

Land Rover et Paul Smith (2016)

Jaguar Land Rover

Pour célébrer la sortie du nouveau Land Rover Defender en 2016, le styliste britannique Paul Smith a voulu créer un modèle très spécial, ce qui a donné lieu à une version haute en couleur. Pour comprendre la raison à cela, il faut se pencher sur l’histoire du modèle. Sorti après-guerre, en 1948, le Defender a connu un parcours très diversifié. Au cours de son histoire, il a été utilisé dans des domaines divers et variés, notamment dans les fermes, en montagne, mais également par les services de secours. Pour célébrer cette diversité, le styliste a envoyé à Land Rover une palette d’échantillons de couleurs de Pantone, qui ont été spécialement mélangées pour créer les 27 couleurs utilisées pour l’extérieur du véhicule. Pour l’intérieur, le styliste a misé sur un mélange de cuir et de tissu créé par la marque américaine Maharam.