Alice et Moi : «Plus tu te confies, plus tu touches les personnes»

En 2017, la chanteuse parisienne avait surpris, et séduit, tout le monde avec «Filme Moi», disque autoproduit. Avec «Drama», Alice et Moi, 28 ans, prouve que son étiquette de phénomène pop n’était pas trop lourde à porter.

Ce disque parle de votre enfance, de vos amours, de vos angoisses.

Comme c’est mon premier album, je me suis dit: «Faut y aller, faut tout dire.» Je me suis livrée en racontant, vraiment, ma vie.

L’écriture autobiographique, est-ce un exutoire?

Depuis toute petite, j’écris pour aller bien. Ça m’aide. L’inspiration me vient naturellement, où que je me trouve et quel que soit le moment.

Y a-t-il des sujets que vous vous interdisez d’aborder?

Non. Plus tu te confies, plus tu touches les personnes. Les émotions humaines sont universelles. On est traversés par les mêmes torrents d’émotions. Mes histoires sont, finalement, celles de beaucoup de gens.

La comparaison de votre voix avec celle de Vanessa Paradis, vous la prenez comment?

Elle me touche parce que c’est grâce à elle que j’ai osé me lancer dans la musique. J’ai grandi dans une famille qui écoutait du rock. Quand j’entendais les grosses voix des rockers, je me disais que je ne pourrais jamais réaliser mon rêve d’être chanteuse avec la mienne. Vanessa Paradis et sa voix tellement sensible ont été un déclic.

L’album a été mixé par Nk.F, un ingénieur son célèbre dans le rap.