Neuchâtel

Plusieurs accidents se sont produits dans le canton, dont un mortel

Valangin, Peseux, Bevaix ou encore Gorges-du-Seyon, les services de secours neuchâtelois ont été très sollicités ce week-end dans le canton. Un appel à témoins a aussi été lancé.

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 1h, un accident s’est produit sur la route des Gorges-du-Seyon, à Neuchâtel. «Seul en cause, un automobiliste âgé de 27 ans a perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté les rochers sis à gauche de la chaussée. A la suite de ce violent choc, le conducteur a été éjecté de son véhicule et retrouvé sans vie», explique la police cantonale. Afin de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles s’est déroulé ce drame, plusieurs patrouilles ainsi que le groupe technique accident de la police neuchâteloise ont été engagés et le procureur de service a ouvert une instruction. Toute personne ayant été témoin de cet accident est priée de prendre contact avec la police neuchâteloise au 032/889.90.00.