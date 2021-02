Russie : Plusieurs actions de soutien aux femmes emprisonnées

En soutien à l'épouse d'Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, arrêtée récemment, plusieurs femmes ont manifesté samedi à Moscou et dans d'autres villes de Russie.

Plusieurs centaines de femmes se sont réunies samedi à Moscou et dans d'autres villes de Russie pour une action symbolique de soutien à l'épouse d'Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, et aux femmes arrêtées après les récentes manifestations d'opposition.

Environ 200 femmes ont formé par -13°C, à partir de 14h (11H00 GMT), une «chaîne de solidarité» sur une rue historique du centre de Moscou. Le mot d'ordre de cette action pour la Saint-Valentin était «L'amour plus fort que la peur».

«Pour l’amour, contre la violence»

«Nous voulons montrer que nous sommes pour l'amour et contre la violence. Des filles très courageuses et gentilles sont venues ici», a déclaré à l'AFP une étudiante de 22 ans, Daria Obraztsova, disant souhaiter «que la liberté et la justice règnent dans notre pays».