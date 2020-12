À Bâle et Zurich : Plusieurs banques tagguées par des grévistes du climat durant la nuit

Des déprédations à la peinture ont été commises dans la nuit de mardi à mercredi. La section bâloise de la Grève du climat parle d’«actions ciblées».

Des déprédations à la peinture ont été découvertes sur les façades de plusieurs banques bâloises et zurichoises mercredi matin.

Des messages écrits à la peinture ont été découverts mercredi matin sur les façades et à l’intérieur de plusieurs établissements bancaires à Bâle et Zurich. Dans la capitale rhénane, des filiales d’UBS, de la Banque cantonale et de la Banque des règlements internationaux (BRI) font face à d’«importants dégâts matériels», indique le ministère public bâlois, qui est désormais à la recherche de témoins. Son de cloche similaire du côté du ministère public zurichois.