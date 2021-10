Japon : Plusieurs blessés après une attaque dans un train à Tokyo

Un individu a déclenché un incendie dans un train à Tokyo et a attaqué des passagers avec un couteau. Il a été interpellé.

Le suspect a versé un liquide encore non identifié à bord du train et l’a enflammé, selon la NHK et Kyodo. Sollicitée par l’AFP, la police a décliné tout commentaire, et la compagnie ferroviaire Keio n’était pas joignable dans l’immédiat.