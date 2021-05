Proche-Orient : Plusieurs blessés dans une attaque à la voiture bélier à Jérusalem-Est

Au moins sept personnes ont été blessées dimanche lors d’une attaque visant les forces de sécurité israéliennes, dans le quartier de Cheikh Jarrah.

Une attaque à la voiture bélier visant des forces de sécurité israéliennes a fait plusieurs blessés dimanche après-midi à Jérusalem-Est, selon la police et des secouristes.

Assaillant «neutralisé»

De nombreux policiers sont déployés dans ce quartier de la Ville sainte qui a été le théâtre de manifestations et d’affrontements entre les forces de l’ordre et des Palestiniens s’opposant à la possible expulsion de familles locales.