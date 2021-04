Schaffhouse : Plusieurs blessés dans une bagarre collective

Vendredi soir, une bagarre entre 10 et 15 personnes a éclaté au Majorenacker à Herblingen (SH). La police a lancé un appel à témoins.

Vendredi, peu avant 22 heures, la centrale d'intervention et de circulation de la police de Schaffhouse a été informée qu'une bagarre collective avait lieu au Majorenacker à Herblingen. Les policiers, qui ont été immédiatement dépêchés sur place, ont pu arrêter plusieurs personnes susceptibles d’avoir été impliquées dans la bagarre.

Couteaux et barres métalliques

Des couteaux et d'autres objets dangereux tels que des barres métalliques, des lattes de bois ont été utilisés dans cette bagarre. Trois des personnes impliquées ont subi des blessures modérées à graves et ont dû être hospitalisées et subir une opération.