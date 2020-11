A Noville

Les gendarmes ont alors constaté que ce véhicule avait été volé à Chardonne durant la nuit et qu’il transportait également du matériel et des objets suspects.

Après vérifications, ces cinq hommes de nationalité française, âgés de 21 à 23 ans, ont pu être mis en cause pour trois vols et tentatives de vol dans des véhicules stationnés à Chardonne, pour le cambriolage d’un restaurant à Vevey et pour le vol de la voiture dans laquelle ils se trouvaient. Ils ont été incarcérés.