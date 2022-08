Des cas de diphtérie dans un centre de requérants à Berne

Santé : Plusieurs cas de diphtérie dans un centre de requérants à Berne

Toutes les personnes infectées ont été isolées. Deux étages du bâtiment ont en outre été placés en quarantaine. Ils abritent, l’un 92 mineurs non accompagnés, et l’autre 83 requérants. Ils ont reçu un traitement antibiotique prophylactique afin de réduire le plus possible le risque de contamination, précise le canton. Ces mesures ont été mises en œuvre en étroite collaboration avec le médecin cantonal et le service d’infectiologie de l’Hôpital de l’Île.