Italie : Plusieurs centaines de migrants sauvés débarquent en Sicile

Après plus de deux semaines en mer, plus de 500 migrants ont commencé mercredi à débarquer du navire qui est allé leur porter secours.

Parti le 15 décembre, le Geo Barents a réalisé huit sauvetages, selon MSF. Parmi les migrants secourus se trouvaient une femme enceinte de huit mois, plusieurs mineurs non accompagnés ainsi que des «personnes ayant subi des violences sexuelles et des sévices terrifiants», a expliqué l’ONG sur Twitter. Après les procédures sanitaires et administratives, les migrants seront placés en quarantaine.