France voisine: Plusieurs champs partent en fumée près de Soral

L’incendie était «observable loin à la ronde», rapporte le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). Et pour cause: deux hectares de terre (soit l’équivalent de trois terrains de football) sont partis en fumée dans la commune de Viry en France, non loin de Soral (GE). Arrivés sur place vers 13h, une quinzaine de pompiers genevois ont appuyé le travail des hommes du feu de Saint-Julien-en Genevois (Haute-Savoie/F).