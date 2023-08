Météo: Plusieurs cols sont enneigés ce lundi

Les automobilistes qui souhaitent franchir les Alpes ce lundi matin ont intérêt à se montrer très prudents. En effet, la limite des chutes de neige s’est abaissée à 2000 mètres dans la nuit de dimanche à lundi, voire plus bas par endroits. Et comme il a plu, certains cols étaient donc blancs ce lundi à l’aube, rapporte MeteoNews sur le réseau social X.

Les régions les plus concernées par l’arrivée de l’hiver début août sont la Suisse centrale et les Grisons. En effet, le col de l’Oberalp, les cols du Grimsel et du Susten ou encore le col du Gothard sont enneigés, selon le TCS , tout comme le col de la Flüela ou le Lukmanier. Il faut donc s’attendre à des conditions de route glissantes, d’autant que la plupart des automobilistes ont des pneus d’été.

La neige devrait toutefois disparaître rapidement. Les températures sont en légère hausse par rapport à dimanche. Et de l’air de plus en plus chaud nous parviendra du sud-ouest dans le courant de la journée de mardi. Au point que l’isotherme du 0 °C remontera à 3500 mètres mardi. Et que le week-end prochain sera caniculaire avec 34 degrés par endroits.