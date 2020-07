Canton de Fribourg

Plusieurs conducteurs sans permis pincés

Des contrôles routiers ont été effectués entre jeudi et tôt vendredi par la police fribourgeoise. Quatre conducteurs n’étaient pas en règle.

Ces quatre personnes ont été interpellées entre jeudi 07h40 et vendredi 03h50 à Fétigny, Morat, Prévondavaux et Guin, explique vendredi la police dans un communiqué. Dans l'un des cas, le véhicule a même été confisqué, son conducteur s'étant fait retirer son «bleu» trois fois au cours des six derniers mois.