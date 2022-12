Neuchâtel : Plusieurs criminels arrêtés lors d’un gros coup de filet

C’était le 8 novembre dernier. Lors d’une importante opération de la Police neuchâteloise, neuf individus ont été arrêtés entre la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Anet (BE). Ce coup de filet a permis d’arrêter Boris*, un Tchétchène bien connu des services de police, ancien chef de la bande organisée Jamahat, qui avait déjà été condamné en 2013. Le clan Jamahat avait défrayé la chronique entre 2008 et 2012 et détenait le monopole du trafic de cannabis dans les Montagnes neuchâteloises. Goran*, également ancien membre de Jamahat, jugé dangereux par la police, a également été interpellé.