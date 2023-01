France : Plusieurs décès suspects dans un hôpital lorrain

«J’ai ouvert quatre informations judiciaires contre X pour homicide involontaire suite à des plaintes déposées par la famille des victimes, mettant en cause le centre hospitalier de Remiremont», a détaillé le procureur de la République d’Epinal, Frédéric Nahon. «Une autre information judiciaire a été ouverte des chefs de blessures involontaires contre X» et «une ouverture d’information judiciaire des chefs de recherche des causes de la mort a été ouverte», a-t-il ajouté.

D’autres plaintes envisagées

Contactée par l’AFP, Me Nancy Risacher, qui suit six des sept plaintes, indique être «en train de rédiger» une huitième plainte pour homicide involontaire. Seul l’un de ses clients a, pour l’instant, été entendu par le juge d’instruction, a-t-elle indiqué. Me Risacher indique, par ailleurs, avoir été contactée par «plusieurs autres personnes» et être en train d’examiner ces dossiers pour voir si d’autres plaintes pouvaient en sortir.