Genève – Plusieurs départs de feu au cycle de Cayla

La pause de midi des élèves du cycle d’orientation de Cayla, dans le quartier de Saint-Jean, a débuté un peu plus tôt que prévu. «A 10h43, l’alarme à incendie a sonné, a informé Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS). Nous avons envoyé sur place quatre véhicules, dont une ambulance, et 15 pompiers professionnels depuis la caserne des Asters.»