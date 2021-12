Vaud : Plusieurs enquêtes en cours pour des certificats Covid frauduleux

Mardi, la police cantonale fait état de plusieurs centaines de bénéficiaires et d’environ 300 faux titres de vaccination.

Le Ministère public vaudois mène actuellement plusieurs enquêtes sur des personnes ayant établi et mis en circulation des faux certificats Covid, ainsi que sur leurs bénéficiaires. La police cantonale rapporte mardi dans un communiqué que plusieurs centaines de bénéficiaires et environ 300 faux documents sanitaires sont concernés.

Jusqu’à 7 ans et demi de prison

L’État-major cantonal de conduite et la police vaudoise rappellent que les auteurs et les bénéficiaires s’exposent à des poursuites pénales. La confection ou l’utilisation de faux titres peuvent être sanctionnées par une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison, voire 7 ans et demi pour le fournisseur agissant à grande échelle, et notamment pour faux dans les titres. Même si un sursis pourrait entrer en considération pour les cas de peu de gravité, une amende de 10’000 francs pourrait toutefois être infligée en parallèle.