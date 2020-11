Afghanistan : Plusieurs explosions dans le centre de Kaboul

Des explosions se sont produites samedi dans des zones densément peuplées de la capitale afghane, notamment à proximité de la zone verte centrale et dans un quartier du nord.

Une série de fortes explosions ont secoué le centre de Kaboul samedi, venant notamment de roquettes s’étant abattues près de la Zone verte où se trouvent ambassades et compagnies internationales. Il s’agit de «plusieurs roquettes», a confirmé le porte-parole de la police de la capitale afghane, Ferdaws Faramarz.

Aucune victime n’était signalée dans l’immédiat, mais les explosions se sont produites dans des zones densément peuplées, notamment à proximité de la Zone verte centrale et dans un quartier du nord. Aucune revendication n’a pour l’heure été émise.

Des alarmes ont retenti du côté des ambassades et des entreprises dans et autour de la Zone verte, un quartier fortifié qui abrite des dizaines de compagnies internationales et leurs employés.