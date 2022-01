Fribourg : Plusieurs interpellations après une série de vols à Fribourg et à Estavayer-Le-Lac

Dans le courant de l’été dernier, la Police cantonale fribourgeoise a élucidé plus d’une vingtaine de cambriolages commis à Fribourg et à Estavayer-le-Lac. L’enquête a permis d’interpeller l’auteur principal, un mineur de 16 ans, ainsi que plusieurs de ses complices. Une instruction pénale a été ouverte par le Tribunal des mineurs et le Ministère public.

Image prétexte. Police fribourgeoise. 20min/Matthias Spicher

Entre les mois de juin et de juillet 2021, la Police cantonale a été sollicitée à la suite de deux séries de vols par effraction, vols par introduction clandestine et tentatives de vols commis dans des commerces, cafés, restaurants, habitations privées et autres bâtiments situés à Fribourg et Estavayer-le-Lac.

Les investigations menées ont permis d’identifier et d’interpeller sept auteurs présumés, âgés de 16 à 21 ans. Le suspect principal a été placé en détention provisoire. Lors de ses auditions, il a reconnu avoir commis un total de 22 vols ou tentatives de vols à Fribourg et Estavayer-le-Lac en à peine un mois, la plupart du temps seul et quelques fois en compagnie de complices.