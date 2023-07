Plusieurs interpellations liées à l'attaque chez un élu

Dans la nuit du 1er au 2 juillet, un véhicule enflammé avait été lancé sur le pavillon du maire. Sa femme, la conseillère départementale Mélanie Nowak, était présente et s’était blessée en prenant la fuite avec ses deux jeunes enfants.

Ces interpellations ont lieu dans le cadre de l’enquête pour «tentative d’assassinat» ouverte par le parquet de Créteil et confiée à la police judiciaire. Elle mobilise «une quarantaine d’enquêteurs dédiés», avait indiqué le parquet. En plus de la tentative d’assassinat, les chefs de l’enquête ont été élargis à l’association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et destruction de bien par incendie en bande organisée.