Aide alimentaire à Genève

Plusieurs lieux de distribution prévus dans les communes

Près de 10’000 personnes ont bénéficié des colis distribués aux Vernets en quatre samedis. Dès la fin du mois, l’État et la Ville pensent la suite dans les communes.

L'attente a duré plusieurs heures pour cette première journée de distribution. Et, les semaines suivantes, les files étaient encore plus longues.



Esther Alder, actuellement chargée de ce département genevois, confirme que la concertation a été lancée entre les communes, les associations et le Canton. «Plusieurs grandes communes ont manifesté leur souhait d’être parties prenantes de ces distributions, souligne l’élue Verte. Je me réjouis que la Ville de Genève ait pu initier ce mouvement qui, aujourd’hui, rassemble de nombreuses collectivités publiques autour du droit à l’alimentation et de l’accès aux droits sociaux pour toutes et tous.»