Russie: Plusieurs localités frontalières avec l’Ukraine bombardées

«Le nettoyage des territoires se poursuit. Des habitants de Graïvoron, Novostroevka, Gorkovski, Bezymeno, Mokraïa Orlovka, Glotovo, Gora Podol, Zamostié et Spodarioucheno ont été déplacés», a indiqué Viatcheslav Gladkov sur Telegram, rapportant des dizaines de tirs d’artillerie, la veille, sur plusieurs localités frontalières.

«Profonde préoccupation»

Le Kremlin a exprimé mardi sa «profonde préoccupation» au deuxième jour de l’incursion d’un groupe armée en territoire russe depuis l’Ukraine, et a appelé à «plus d’efforts» pour contrer ces attaques qui se multiplient et gagnent en ampleur.

«Ce qui est arrivé hier suscite une profonde préoccupation et démontre une fois encore que les combattants ukrainiens poursuivent leurs activités contre notre pays. Cela nécessite de notre part plus d’efforts, ces efforts continuent d’être fournis et l’opération militaire spéciale (en Ukraine) se poursuit pour que cela n’arrive plus», a dit à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.