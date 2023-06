L’aire des yéniches à Bussigny pourrait devenir intercommunale

Depuis plusieurs années, entre le printemps et l’automne, des Yéniches garent leurs caravanes sur une aire d’accueil à Bussigny (VD) , à côté d’un terrain de foot. Elle est désormais en phase de devenir intercommunale. Elle sera aménagée en vue de «la rendre conforme aux normes antipollution» et d’«améliorer le confort des nomades suisses», explique le secrétaire municipal Pierre-François Charmillot. Les travaux pourraient être terminés cet automne.

«On rationalise les coûts»

«Renens étant exigu et densément bâti, il serait compliqué d’y aménager une aire d’accueil. L’intercommunalité fait donc sens», complète Michel Veyre. Et son homologue d’Écublens, Nicolas Croce, d’ajouter: «On répond à un besoin tout en rationalisant les coûts d’installation. Ça prévient aussi d’éventuels conflits sur un terrain non affecté.» La commune a déjà accueilli des familles yéniches, mais aucune zone ne leur est réservée.

Ils paient 20 francs par caravane

Vendredi, des nomades suisses se sont installés pour deux semaines à Chavannes-­près-Renens. Les aires d’accueil sont en effet rares pour les 30’000 Yéniches du pays. Celle de Bussigny continuera d’accueillir une quinzaine de caravanes entre le printemps et l’automne, et seulement pendant les vacances scolaires. Le reste du temps, elle est réservée aux activités sportives. Les Yéniches paient 20 francs par caravane et par jour pour l’eau et l’électricité.