Guerre en Ukraine : Plusieurs manifestations prorusses en Allemagne

À Francfort, des centaines de personnes ont défilé «contre la haine et le harcèlement». À Lübeck, la police a stoppé un convoi qui affichait son «soutien à la guerre de la Russie».

Environ 600 personnes

Dimanche, environ 600 personnes brandissant une marée de drapeaux tricolores russes se sont réunies dans le centre de Francfort sous le mot d’ordre «contre la haine et le harcèlement», a constaté l’AFP. Autant de personnes étaient rassemblées au même moment à Hanovre, dans le nord du pays, à l’appel de membres de la communauté russophone, a indiqué la police locale à l’AFP. La veille, des manifestations du même type s’étaient tenues à Lübeck, dans le nord, avec 150 participants, selon la police, ainsi qu’à Stuttgart.

La manifestation prorusse s’est mise en mouvement pour gagner, selon les organisateurs, le principal cimetière de la ville et y déposer des fleurs sur des tombes de soldats soviétiques tombés durant la Deuxième Guerre mondiale. En tête du cortège on pouvait lire une banderole «Vérité et Diversité d’opinion plutôt que PROPAGANDE».