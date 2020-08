Colombie Plusieurs «massacres» font au moins 33 morts

De nombreuses personnes ont péri ces derniers jours en Colombie suite à des attaques survenues dans des régions frontalières avec le Venezuela et l’Équateur.

Des groupes armés financés par le trafic de drogue ont fait 33 morts en onze jours dans diverses régions de la Colombie, un des bilans les plus lourds de la violence dans ce pays depuis la signature de l’accord de paix de 2016, ont annoncé samedi les autorités.

Dix-sept de ces meurtres ont été perpétrés vendredi et samedi. Onze personnes ont d’abord été tuées dans des attaques survenues dans des régions frontalières avec le Venezuela et l’Équateur.

Et samedi un «nouveau massacre» a été commis qui a fait «au moins six morts» et deux «disparus», a indiqué dans une vidéo postée sur internet Jhon Rojas, gouverneur de Nariño (sud-ouest), une des régions touchées par ces violences.