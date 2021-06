Etats-Unis : Plusieurs milliardaires, dont Bezos et Musk, ont échappé à l’impôt

Selon une enquête de l’organisation indépendante ProPublica, de nombreux ultra-riches ont réussi à se soustraire au fisc américain durant plusieurs années.

Milliers de déclarations fiscales

Selon cette organisation basée à New York et qui affirme sur son site internet vouloir «dénoncer les abus de pouvoir et la trahison de la confiance du public», le patron d’Amazon Jeff Bezos n’a payé aucun impôt fédéral en 2007 et 2011, et Elon Musk, à la tête de Tesla, y a échappé en 2018.