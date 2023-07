Lausanne: Plusieurs milliers de Kurdes défilent pour dénoncer un traité centenaire

Le traité de Lausanne fut suivi, entre autres conséquences, par des échanges de population forcés entre la Turquie et la Grèce. L’est de l’Anatolie fut rattaché à la Turquie d’aujourd’hui, en échange d’un abandon des revendications sur la Syrie et l’Irak datant de l’ère ottomane. Les Arméniens et les Kurdes furent tenus à l’écart et leurs ambitions territoriales mises entre parenthèses.