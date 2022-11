Lausanne : Plusieurs milliers de maçons protestent dans les rues de la capitale vaudoise

«Patron, t’es foutu! Les maçons sont dans la rue!» Après une journée de mobilisation dans plusieurs villes romandes, les maçons en grève se sont rassemblés à Lausanne, mardi, place de la Navigation à Ouchy. Un cortège de 7000 personnes a défilé dans les rues de la capitale vaudoise, et jusqu’à la place de la Riponne, pour protester «contre les tentatives de la Société suisse des entrepreneurs (SSE) de détériorer leurs conditions de travail», rapporte le syndicat Unia dans un communiqué. Les travailleurs «en colère» se battent contre des journées plus longues, la réduction de leurs droits et la réduction des salaires pour les plus âgés.