Royaume-Uni – Plusieurs milliers de mythiques cabines de telephone rouges vont être protegees

Royaume-Uni : Plusieurs milliers de mythiques cabines de téléphone rouges vont être protégées

L’autorité des télécoms britannique a annoncé mardi, qu’un quart des célèbres téléphones publics serait maintenu en service. D’autres seront transformés en bibliothèques ou bancomats.

Autrefois omniprésents dans le paysage britannique, les célèbres téléphones publics rouges ne sont plus qu’environ 21’000 dans tout le pays, plus de 96% de la population britannique disposant d’un téléphone portable. L’opérateur BT évalue actuellement ceux qui ne sont plus utiles et seront mis hors service.