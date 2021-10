Yverdon-les-Bains : Plusieurs millions de francs pour lutter contre les micropolluants

Les autorités d’Yverdon-les-Bains investissent afin de rendre leur STEP apte à contenir plus efficacement les micropolluants. De quoi améliorer la qualité de l’eau.

Pour mémoire, les micropolluants sont des substances présentes dans l’eau, dont l’action peut être toxique pour l’écosystème et /ou les organismes. « Bien que l’installation actuelle réponde à des normes élevées, l’équipement d’un système de traitement à base de charbon actif en micrograins permettra d’éliminer une plus grande quantité de résidus nocifs et assurera à Yverdon-les-Bains et à sa région de bénéficier d’une eau de qualité, tout en protégeant la faune et la flore aquatique », indique la Municipalité dans un communiqué.